Стало известно о попытке Трампа пересмотреть итог выборов 2020 года

Минюст США направил нескольким членам Конгресса доклад о "незаконной" попытке Дональда Трампа пересмотреть итог президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению спецпрокурора Джека Смита, который подготовил доклад, Трамп предпринял незаконную попытку сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США. Документ будет позже обнародован в открытом доступе, отмечает Bloomberg.

По данным агентства Reuters, в докладе также рассматриваются обвинения в адрес Трампа в ненадлежащем хранении секретных документов.

Как сообщил 12 января ТАСС официальный представитель Министерства юстиции США, Смит покинул пост спецпрокурора. Минюст США на этой неделе заявил, что намерен опубликовать в сокращенном виде доклад Смита по двум расследованиям против Трампа. Ранее газета The Washington Post сообщила, что адвокаты Трампа 6 января направили министру юстиции - генеральному прокурору США Меррику Гарленду письмо с требованием отказаться от публикации этого доклада и уволить Смита. Свое ходатайство они аргументировали тем, что публикация документа за несколько дней до инаугурации Трампа, назначенной на 20 января, "не отвечает общественным интересам" и может негативно сказаться на процессе передачи полномочий от уходящей администрации республиканцу.