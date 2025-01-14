В Конгресс направили доклад о попытке Трампа пересмотреть итог выборов 2020 года

Минюст США направил нескольким членам Конгресса доклад о "незаконной" попытке Дональда Трампа пересмотреть итог президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Стало известно о попытке Трампа пересмотреть итог выборов 2020 года
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По мнению спецпрокурора Джека Смита, который подготовил доклад, Трамп предпринял незаконную попытку сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США. Документ будет позже обнародован в открытом доступе, отмечает Bloomberg.

По данным агентства Reuters, в докладе также рассматриваются обвинения в адрес Трампа в ненадлежащем хранении секретных документов.

Как сообщил 12 января ТАСС официальный представитель Министерства юстиции США, Смит покинул пост спецпрокурора. Минюст США на этой неделе заявил, что намерен опубликовать в сокращенном виде доклад Смита по двум расследованиям против Трампа. Ранее газета The Washington Post сообщила, что адвокаты Трампа 6 января направили министру юстиции - генеральному прокурору США Меррику Гарленду письмо с требованием отказаться от публикации этого доклада и уволить Смита. Свое ходатайство они аргументировали тем, что публикация документа за несколько дней до инаугурации Трампа, назначенной на 20 января, "не отвечает общественным интересам" и может негативно сказаться на процессе передачи полномочий от уходящей администрации республиканцу.

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