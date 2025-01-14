В США подвели неутешительный итог президентства Байдена

Уходящий с поста президент США Джо Байден в первую очередь запомнится своей поразительной некомпетентностью. Об этом пишет Fox News.

В материале отмечается, что даже в коррумпированном мире политики «Байден выделялся очевидным отсутствием компетентности», занимаясь торговлей влиянием и ложью, как в личных вопросах, касающихся сына Хантера, так и по более глобальным проблемам внутренней и внешней политики.

Fox также отмечает, что Байден был «заочным президентом», который редко появлялся на публике и мало общался со СМИ. Кроме того, авторы считают, что на посту президента Байден не проявил лидерских качеств, в связи с чем враги не боялись США, а союзники пользовались Вашингтоном.

Наконец, утверждается в материале, уходящий глава государства проводил политику, которая «не работает», а также лишил американцев будущего, «разгромив казну».

Сам же Байден в своей заключительной внешнеполитической речи заявил, что США сохранили и укрепили свои позиции в глобальной гонке за мировое лидерство.