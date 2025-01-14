Пока вы спали: новые санкции Зеленского и запуск ракет КНДР

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Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России. В документ также попала Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир", сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Зеленского.

Как говорится в тексте документа, санкции вводятся сроком на десять лет против 96 юридических и 75 физических лиц.

Британия пригласила на заседание СБ ООН боевика из нацбата "Азов"*

Миссия Великобритании в ООН пригласила на неформальное заседание Совбеза боевика из нацбата "Азов"* Валерия Горишнего, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

"Среди них (докладчиков – ред.) есть отъявленные неонацисты, в частности Валерий Горишний, служивший в полку "Азов"*, признанном в России террористической организацией и, кстати, признававшимся таковым до недавнего времени и в США", - рассказал российский дипломат.

По словам Полянского, боевик имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС "Мертвая голова" и является большим поклонником этой танковой дивизии СС.

КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

"Наши военные сегодня, 14 января, вторник, примерно в 9:30 (3:30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в заявлении.

Отмечается, что снаряды пролетели 250 километров и упали в море.

На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден

Президент США Джо Байден рассказал, что восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от пожаров, будет стоить десятки миллиардов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление лидера страны на брифинге.

"Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов. Нам нужно, чтобы конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды. И мы этого добьемся", — сказал Байден.

Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись Зеленского в социальной сети X.