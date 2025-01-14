Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов

Президент США Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти заявил о намерении добиться от конгресса десятков миллиардов долларов для восстановления районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров.

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«Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов. Нам нужно, чтобы конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды», — цитирует его РИА Новости.

Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценили в $52-57 млрд

Согласно последней информации, в результате данных пожаров погибли уже 24 человека.

10 января представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл заявил, что ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до $135—150 млрд.