Политолог обвинил ВСУ в атаке на станцию «Турецкого потока»

Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер предположил, кто совершил атаку на станцию «Турецкого потока». Его слова приводит РИА Новости.

Озер обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении атаки на «Турецкий поток». По его мнению, нападение осуществила «небольшая группа внутри украинской армии» и «подобные спецоперации обычно координируются британским спецназом SAS».

В ЕК прокомментировали атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Ранее Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу поставляется газ.

Попытку атаки зафиксировали 11 января. В Минобороны обвинили Киев в том, что там пытались прекратить поставки газа в страны Европы.