Байден похвастался посещением Киева

Президент США Джо Байден заявил, что Россия «проигрывает на поле боя». Об этом в своей заключительной внешнеполитической речи заявил действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, подчеркнув, что он находился в центре Киева, передает РИА Новости.

© Газета.ru

Он предложил всем «задуматься о России» и отметил, что, в отличие от президента России Владимира Путина, он «стоял в центре Киева» после начала российской военной операции на Украине.

Байден заявил об ожидании продолжения поддержки Украины от администрации Трампа

Кроме того, Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его мнению, «Россия осознает, что она проигрывает на поле боя».

В ходе своей речи Байден также сказал, что США сохранили и укрепили свои позиции в глобальной гонке за мировое лидерство. Он отметил, что Соединенные Штаты должны определять развитие мировой экономики на десятки лет вперед. Байден считает, что благодаря усилиям его администрации Китай более не сможет обогнать США по экономическим показателям.

Ранее Байден заявил, что заложил основу для оказания Трампом помощи Киеву.