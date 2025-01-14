Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от исполнения приказов Запада. Об этом он написал в социальной сети X.

Экс-депутат ЕП предложил Зеленскому отказаться от подчинения США.

«Почему бы не перестать быть пешкой американской империи и прекратить оправлять сотни тысяч украинцев из рабочего класса на смерть в глупой прокси-войне НАТО?» — призвал Уоллес.

Стала известна президентская зарплата Зеленского

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку призвала Зеленского помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии.