Байден заявил, что США сохранили и укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

Президент США Джо Байден заявил в своей заключительной внешнеполитической речи, что Соединённые Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство.

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«Сегодня я могу сообщить американскому народу: источники нашей национальной мощи стали намного сильнее, чем четыре года назад, когда мы пришли к власти», — цитирует политика РИА Новости.

Байден: США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия

Также Байден заявил, что альянсы США достигли невиданной силы, а число союзников Соединённых Штатов было увеличено «до беспрецедентного уровня».

Кроме того, по мнению американского лидера, именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия.

Между тем, Байден отметил, что помощь Киеву сопровождалась риском ядерной конфронтации с Россией.