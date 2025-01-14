Швеция расследует еще одно повреждение кабеля в Балтийском море

Еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, был поврежден в Балтийском море. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, слова которого передает шведская общественная телекомпания SVT.

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Министерство обороны Швеции связывает повреждения с китайским судном, находившимся на якоре в 160 километрах от берега. Расследование предполагает, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами.

Корабль ВМС Швеции прибыл в Финский залив для расследования повреждения кабелей

13 января сообщалось, что Швеция направила три военных корабля и один самолет ВВС для участия в операции НАТО в Балтийском море.

Это не первый случай повреждения подводных коммуникаций в регионе: 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России. ЕС пообещал новые санкции в ответ на последний инцидент.

Ранее президент Литвы призвал следить за подозрительными судами в Балтийском море.