Депутат Рады предрек катастрофу Украине при попытке снизить мобилизационный возраст
Украинцы «снесут» президента страны Владимира Зеленского за попытку снизить мобилизационный возраст до 18 лет, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет — его снесут», — написал политик.
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По его словам, в случае принятия таких мер на сотрудников военкомата будут нападать, чтобы защитить своих сыновей.
В случае принятия решения о снижении мобилизационного возраста на Украине он предрек стране «катастрофические последствия».
«Провал идеи с призывом 18-летних только подчеркнет несостоятельность режима, который начнет шататься по-настоящему», — объяснил депутат.
Ранее на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек.