Украинцы «снесут» президента страны Владимира Зеленского за попытку снизить мобилизационный возраст до 18 лет, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет — его снесут», — написал политик.

Команда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет

По его словам, в случае принятия таких мер на сотрудников военкомата будут нападать, чтобы защитить своих сыновей.

В случае принятия решения о снижении мобилизационного возраста на Украине он предрек стране «катастрофические последствия».

«Провал идеи с призывом 18-летних только подчеркнет несостоятельность режима, который начнет шататься по-настоящему», — объяснил депутат.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек.