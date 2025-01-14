Западные страны могут потребовать от президента Украины Владимира Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, в Telegram-канале.

По его словам, с приходом избранного прзидента США Дональда Трампа к власти, Вашингтон потребует пересмотра роли американского государства в конфликте на Украине.

Депутат Рады предрек катастрофу Украине при попытке снизить мобилизационный возраст

«Если для этого надо будет требовать призыва 15-летних — потребуют. А <...> (Зеленский — прим. "Ленты.ру") исполнит», — допустил он.

Дубинский считает, что при попытке снизить мобилизационный возраст Зеленский может лишиться поста.