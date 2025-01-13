Соратники Трампа подготовили законопроект для покупки Гренландии
Конгрессмены от партии Республиканцев подготовили законопроект, подразумевающий покупку Вашингтоном Гренландии. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что законопроект должен позволить США купить Гренландию после вступления избранного президента Дональда Трампа в должность. Соавторами документа являются 10 представителей конгресса.
«Не позднее, чем через 5 календарных дней после достижения соглашения с Королевством Дания относительно приобретения Гренландии Соединенными Штатами, президент должен передать в соответствующие комитеты Конгресса соглашение, включая все сопутствующие материалы и приложения», — сказано в документе.
Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп хочет купить Гренландию для усиления влияния США.