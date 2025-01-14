Европейский союз одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», которая позволяет быстро перебрасывать войска по всей территории Европы без задержек на границах. Об этом, ссылаясь на решение Совета Евросоюза, сообщает ТАСС.
По мнению Совета ЕС, участие Берна в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает ее условиям и принесет Евросоюзу значительные выгоды.
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Решение Совета ЕС позволит пригласить Швейцарию в программу PESCO, заявку на вступление в которую Берн подал в сентябре прошлого года.
28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии после ее решения о присоединении к проекту Евросоюза «Военная мобильность».
Захарова отметила, что реализация проекта Евросоюза полностью подчинена интересам Североатлантического альянса.
Ранее крупнейшая партия Швейцарии выступила против присоединения к «военному Шенгену».