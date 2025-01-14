Европейский союз одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», которая позволяет быстро перебрасывать войска по всей территории Европы без задержек на границах. Об этом, ссылаясь на решение Совета Евросоюза, сообщает ТАСС.

© Газета.ru

По мнению Совета ЕС, участие Берна в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает ее условиям и принесет Евросоюзу значительные выгоды.

Швейцария назвала условие для признания Палестины

Решение Совета ЕС позволит пригласить Швейцарию в программу PESCO, заявку на вступление в которую Берн подал в сентябре прошлого года.

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии после ее решения о присоединении к проекту Евросоюза «Военная мобильность».

Захарова отметила, что реализация проекта Евросоюза полностью подчинена интересам Североатлантического альянса.

Ранее крупнейшая партия Швейцарии выступила против присоединения к «военному Шенгену».