Байден: США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия

Соединенные Штаты должны определять развитие мировой экономики на десятки лет вперед. Об этом, ссылаясь на президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что Америка будет определять развитие мировой экономики на десятилетия
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Глава государства, выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, заявил, что Китай стремится быть лидером в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок. По его мнению, КНР планирует захват глобального рынка.

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В связи с этим Байден подчеркнул, что Вашингтон должен одержать победу над Пекином в этом соперничестве. Президент отметил, что именно США будут определять развитие глобальной экономики на десятилетия вперед.

13 января Байден заявил, что китайская экономика никогда не превзойдет американскую.

7 января РИА Новости сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов», что свидетельствует о предстоящем ужесточении курса на сдерживание Китая.

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят войны с Китаем.

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