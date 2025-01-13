В Турции раскритиковали Джонсона за оскорбление Путина

Читатели турецкого портала Haber7 раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.

Напомним, что ранее Джонсон заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи. В ответ на это некоторые читатели Haber7 высказали критику в адрес бывшего политика. При этом были и такие, которые также назвали Джонсона идиотом.

«Идиотские слова самого идиотского премьер-министра идущей вслед за США идиотской Великобритании», — приводит один из комментариев РИА Новости.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Украина не сможет достигнуть долгосрочного мира без членства в НАТО.