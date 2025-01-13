Премьер Гренландии рассказал о глобальной роли России

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде рассказал о глобальной роли России на международной арене. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов о том, готова ли Гренландия к укреплению отношений с Москвой. По словам Эгеде, Гренландия признает роль России на международной арене, однако осуждает ее действия в рамках украинского конфликта.

«Гренландия выступила с очень четким заявлением, в котором осудила действия России на Украине. Однако мы признаем глобальную роль России на международной арене», — заявил он.

Ранее Эгеде заявил, что Гренландия ищет возможности для сотрудничества с Трампом.