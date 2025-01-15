Генсек НАТО обратился с призывом к странам альянса

Генсек НАТО Марк Рютте назвал подготовку к войне лучшим способом предотвратить ее и призвал страны блока переключить мышление на военное время.

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Об этом он заявил на открывшемся в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, передает ТАСС.

«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней», — сказал Рютте.

По его мнению, в данный момент настало время переключить мышление на военное время, то есть еще больше укреплять оборону НАТО, увеличивая расходы на оборону и оборонное производство.

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Накануне генсек НАТО объявил, что альянс запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры.

Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Страны-члены организации намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности».