Генсек НАТО пригрозил странам Евросоюза изучением русского языка

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в странах Евросоюза скоро будут учить русский язык, если не увеличить бюджет на оборону. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время выступления в Европарламенте в Брюсселе. По словам генсека, подобное развитие событий может произойти уже через 4-5 лет. При этом Рютте считает, что Европе нужно гораздо больше денег на оборону, чем нынешние 2% от ВВП.

«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — заявил он.

Ранее Рютте призвал депутатов Европарламента перенаправить социальные расходы на оборону.