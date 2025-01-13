Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать в Киев с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонней повестки. Об этом пишет РБК.

Ранее Фицо опубликовал в соцсетях открытое письмо, в котором призвал украинского лидера встретиться в Словакии и обсудить ситуацию с транзитом российского газа по территории Украины в Европу.

«Ок, приезжай в Киев в пятницу», — предложил в ответ Зеленский.

Журналисты отметили, что украинский лидер не назвал конкретное время и место встречи, проигнорировал пожелания словацкой стороны.

Фицо направил Зеленскому открытое письмо

Ранее Зеленский раскритиковал Фицо за «ошибочную политику», которая, по его мнению, привела к текущему энергетическому кризису.