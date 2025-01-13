В Гренландии рассказали, посетит ли Трамп остров

Визит избранного президента США Дональда Трампа в Гренландию пока не запланирован. Об этом заявил премьер-министр острова Муте Эгеде, передает РИА Новости.

Он отметил, что Гренландия готова сотрудничать с США, но также открыта и для новых партнеров в целях обеспечения своей независимости. При этом, по его словам, визит Трампа на остров пока не запланирован.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Гренландию посетил сын избранного президента США.

Ранее Трамп заявил, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Эгеде, комментируя это, ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. По его словам, жители Гренландии хотят, чтобы она была независимым государством, а также желают быть единственными, кто решает их будущее.