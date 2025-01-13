Действующий президент США Джо Байден не страдает от снижения умственных способностей, все четыре года своего президенства он результативно руководил страной.

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Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью агентству Bloomberg.

«Я не думаю, что термин "снижение умственных способностей" уместен в контексте обсуждения президента Байдена. Я сидел рядом с ним в прошлом году, 26 апреля, когда Иран начал массированный удар по Израилю, и видел, как он координировал операцию по сбитию этих ракеты», — отметил представитель Белого дома.

Салливан указал на то, что пример с атакой Ирана на Израиль является «одним из множества других ситуаций», когда Байден работал «одинаково хорошо как в обстановке, требующей сиюминутного решения, так и в его обычный день в стенах Овального кабинета».

25 декабря прошлого года газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Байден оставит после себя «наследие» в виде снижения своих умственных способностей, весь масштаб которого американцам только предстоит осознать. Отмечается, что его сторонники активно вводили в заблуждение касательно его когнитивных способностей не только американскую общественность, но и самого президента.