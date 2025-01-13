Кейт Миддлтон готова положить конец войне с принцем Гарри и Меган Маркл

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила помириться с отказавшимися от королевских обязанностей принцем Гарри и его женой. В беседе с Closer источник заявил, что супруга принца Уильяма намерена связаться с Меган Маркл, чтобы положить конец многолетней вражде.

© Passion.ru

2024 год выдался непростым для Кейт Миддлтон, у которой обнаружили онкологическое заболевание. Принцесса Уэльская была вынуждена на время оставить свои обязанности и пройти химиотерапию. По словам инсайдера, за время лечения жена принца Уильяма многое переосмыслила, в том числе и напряженные отношения с родственниками. Теперь, как утверждается, она готова «отпустить обиды» и помириться с принцем Гарри и Меган Маркл.

«После всего того, что ей пришлось пережить за последний год, она пришла к тому, что хочет мира во всех аспектах своей жизни. Не только ради себя, но и ради Уильяма и Гарри», — заявил источник.

Собеседник издания отметил, что, хотя дружба Кейт Миддлтон и Меган Маркл не рассматривается, принцесса Уэльская готова связаться с герцогиней Сассекской, чтобы наладить отношения.

«Она считает, что может подать пример и начать 2025 год, связавшись с Меган с приятным праздничным посланием», — подчеркнул инсайдер.

Публика не поддерживает решение жены принца Уильяма, поскольку в свое время принц Гарри и Меган Маркл опорочили честь королевской семьи громкими высказываниями в интервью. Несмотря на это, Кейт Миддлтон «готова отпустить обиды» и «двигаться вперед».

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей и окончательно разорвал связь с Великобританией, сменив место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с близкими, а особенно с братом. Также герцог Сассекский выпустил мемуары «Запасной» с откровениями о королевской семье и резко высказался о родственниках в интервью.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям пришел в ярость из-за неприятного высказывания брата о Кейт Миддлтон.