Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее «заставляли» плохо управлять страной. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

По словам Трасс, ее политика является результатом того, что «ей приставили метаморфический пистолет к голове», дабы запретить бывшему премьеру самостоятельно принимать решения.

«Мне приставляли метафорический пистолет к голове, чтобы я не проводила определенную политику. Это то, что я испытала, что заставило меня осознать, насколько глубоки проблемы», — заявила она.

Помимо этого, Трасс также добавила, что ее страна является несостоявшимся государством.

«Я думаю, что люди в Британии просыпаются, осознавая, что у нас в стране несостоявшееся государство. Они это осознают. Раньше они говорили: “у нас просто самая бесполезная кучка бездельников-политиков в мире. Давайте вышвырнем их вон и наберем новых”. Теперь они обнаружили, что каждый раз, когда они это делают, ситуация не становится лучше. Так что это фундаментальная проблема государства», — добавила Трасс.

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