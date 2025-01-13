Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский намерен донести до главы Space X Илона Маска сведения о пытках, которые проводит Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве, выбивая из людей признания в госизмене.

"Мне нужно донести до Маска и [бизнесмена-миллиардера Дэвида] Сакса важную информацию. О том, как за деньги налогоплательщиков США в Киеве в центральном аппарате СБУ был организован концлагерь, где людей заставляли признаваться с госизмене, даже если они этого не делали. Организовали этот концлагерь друг детства [Владимира] Зеленского [бывший] глава СБУ Иван Баканов и его первый зам, который затем стал главой СБУ, Василий Малюк", - сообщил Дубинский в Telegram-канале, призвав также проинформировать о ситуации сына избранного президента США Дональда Трампа - младшего.

Депутат утверждает, что там же по указанию Владимира Зеленского фабриковались показания "о том, что русская разведка была вовлечена в избирательную кампанию Трампа". Он назвал эти заявления фальшивым нарративом Демпартии США. По словам украинского оппозиционера, происходящее в СБУ и безнаказанность ее сотрудников являются прообразом Украины при нынешнем киевском режиме.

Ранее Дубинский заявил, что в 2022 году в центре Киева существовал концлагерь, организованный руководством СБУ, "через который прошли более 300 человек", где людей пытали для получения признательных показаний. Дубинский, по его словам, располагает свидетельствами людей, прошедших через пытки. При этом, заявил Дубинский, администрация президента США Джо Байдена профинансировала и оборудование "концлагеря СБУ", где "под пытками получали показания на ныне избранного президента США Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США". Дубинский также заявлял, что передаст в посольство США документы о "концлагере".

Дубинский - внефракционный депутат. Весной 2020 года попал под санкции США за публикацию аудиозаписей, компрометирующих Джо Байдена, а затем был исключен из парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа". В ноябре прошлого года был арестован по обвинению в госизмене, содержится в СИЗО.