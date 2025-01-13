Жителей Молдавии призвали сократить потребление электроэнергии

Основной молдавский поставщик электроэнергии Energocom сообщает, что 14 января в стране начнется нехватка электричества. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что компания впервые с начала энергокризиса не смогла зарезервировать необходимое количество энергии. В связи с этим Energocom призывает жителей страны сократить потребление электроэнергии. Кроме того, теперь Кишинев будет вынужден экстренно найти альтернативные способы получения электричества.

«Призываем граждан сократить потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на всю систему», — сообщили в компании.

Напомним, что ранее были прекращены поставки электричества в Молдавию с ГРЭС в Приднестровье.