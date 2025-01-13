Фицо направил Зеленскому открытое письмо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, с 8.00 мск 1 января подача российского газа через территорию Украины не осуществляется. Это связано с тем, что украинские власти отказались продлить транзитное соглашение.

«Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры», — написал Фицо в письме.

Премьер уточнил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. Он уточнил, что встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины.

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Кроме того, пояснил Фицо, он желает обсудить с украинской стороной технические аспекты остановки транзита, влияние этого решения на снижающуюся конкурентоспособность европейской экономики и ряд других вопросов.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина якобы предлагала помощь Словакии для адаптации в период прекращения транзита российского газа, но Фицо «напыщенно отказался».