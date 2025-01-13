На Земле может исчезнуть более 40% языков

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) установили, что мир столкнулся с масштабной угрозой исчезновения языков. Каждые две недели исчезает один язык, что значительно сокращает культурное разнообразие. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

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По данным исследования, из семи тысяч существующих сегодня языков более 40% находятся под угрозой исчезновения, и, по прогнозам, к концу XXI века их количество может уменьшиться в пять раз.

Ситуация в России вызывает особую обеспокоенность. По данным Института языкознания РАН, из 152 языков, используемых в стране, 138 находятся на грани исчезновения. Также отмечается, что за последние 60 лет более 30% утраченных языков по всему миру перестали существовать, а общая тенденция показывает дальнейшее усиление этой проблемы.

Исчезновение языков происходит как мгновенно — например, из-за природных катастроф, — так и постепенно, вследствие социально-экономических изменений. Одни языки становятся более престижными и востребованными, вытесняя другие, что приводит к утрате меньшинствами своих родных языков. Эта тенденция наносит серьезный ущерб культурному наследию, поскольку языки являются носителями традиций, исторической памяти и уникального мировосприятия.

Также подвержены угрозе языки Северной и Центральной Америки, Западной Африки и северной Австралии. Ученые предупреждают, что даже активно используемые сегодня языки могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Их утрата станет не только лингвистической потерей, но и утратой знаний и культурного богатства, накопленного поколениями.