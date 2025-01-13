Мэр Тбилиси резко ответил на заявление Кулебы

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в лицемерии после того, как он заявил, что отговорил своего сына от службы в ВСУ. Его слова приводит 1TV.

Ранее Кулеба в интервью украинским СМИ заявил, что отговорил своего 18-летнего сына Егора, проживающего в Австрии, от участия в боевых действиях на Украине, убедив его продолжить обучение в университете.

«Конечно же, очень тяжело слушать то, как бывший высокопоставленный чиновник отговорил своего сына от участия в войне добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт. В то же время от нас требовали назначить прямые чартерные рейсы (для переброски грузинских добровольцев на Украину), что было призывом к участию к войне», — отреагировал на это Каладзе.

При этом мэр Тбилиси назвал происходящее на Украине «бедой». По его словам, ситуация в стране «очень тяжелая», поскольку она потеряла большую часть своих территорий, много солдат и гражданских, а также потому что из страны выехало множество семей.