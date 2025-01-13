Глава Минобороны Украины встретился с министром обороны Великобритании

Глава Минобороны Украины Рустам Умеров встретился в Лондоне с министром обороны Великобритании Джоном Хили.

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Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Основной темой наших переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности», — приводятся в публикации слова Умерова.

Он также отметил, что в общении с британским коллегой особое внимание было уделено развитию украинского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его он представил союзникам в рамках встречи в формате «Рамштайн» на одноименной базе в Германии.