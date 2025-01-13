Пока вы не уснули: военная техника с флагами РФ в Киеве и заявление Армении  о выходе из ЕАЭС

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В Киеве заметили военную технику с российскими флагами

В Киеве очевидцы заметили российский флаг и военную технику в промышленном районе Дарница. Об этом сообщает Страна.ua.

«На Дарнице в Киеве заметили российский флаг и военную технику», — передают авторы украинского издания.

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В Армении сделали заявление о выходе страны из ЕАЭС

Правительство Армении не рассматривает вопрос о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил министр экономики республики Геворк Папоян на пресс-конференции.

По словам министра, повестка членства Армении в Евросоюзе является «параллельной», а задача армянских властей — не их обсуждение, а повышение конкурентоспособности экономики страны.

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Медведев высказался о «германском» сценарии урегулирования на Украине

У «германского» сценария урегулирования конфликта на Украине нет шансов. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В публикации он отметил, что в преддверии начала активности команды избранного президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине в Сети появляются множество «сценариев урегулирования». Медведев считает, что пока они ничего не стоят, однако он все же решил выделить «германский» сценарий. При нем украинское государство превращается в подобие ФРГ и ГДР.

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Появились новые подробности боев в Курской области

Российские военные за последние сутки предотвратили пять попыток контратак, предпринятых ВСУ на курском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

За последние 24 часа потери ВСУ на курском направлении составили более 230 военных. Также украинские силы потеряли на этом направлении три танка, боевую машину пехоты и шесть боевых бронемашин.

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В ЦБ высказались о заморозке вкладов россиян

Банк России рассказал в Telegram-канале, может ли государство забрать деньги со вкладов для финансирования экономики. Он счел такие действия бессмыслицей.

Как отмечается, соответствующий вопрос поступил через бота в мессенджере.

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Китай отказался принимать танкеры с российской нефтью

Три танкера с российской нефтью, попавшие под новые санкции США, не могут попасть в китайский порт. Об этом со ссылкой на системы по отслеживанию движения судов пишет Bloomberg.

В общей сложности эти танкеры перевозят два миллиона баррелей нефти сорта ESPO, который оценивается на рынке дороже, чем основной сорт Urals. Все они вышли из дальневосточного порта Козьмино.

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Массовые увольнения готовятся в «Газпроме»

В «Газпроме» готовятся массовые увольнения. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «47news».

Предложение было направлено председателю правления корпорации Алексею Миллеру в конце декабря зампредседателем правления Еленой Илыхиной. В нем она указала, что за последние 20 лет количество людей в департаменте управления «Газпрома» увеличилось в несколько раз, а на выдачу зарплат сейчас уходит 50 миллиардов рублей в месяц.

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Умерла актриса Барбара Рыльска

Ушла из жизни Барбара Рыльска, актриса театра, кино и телевидения, певица, "польская Марлен Дитрих".

Артистка ушла 11 января - незадолго до своего 90-летия. Об этом сообщает Goniec со ссылкой на заявление национальной Ассоциации эстрадных артистов. Детали не приводятся.

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Стало известно, придет ли Ефремов на похороны Добровольской

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, вряд ли сможет приехать на похороны своей бывшей жены, актрисы Евгении Добровольской. Об этом заявил «Аргументам и фактам» вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти была названа тяжелая болезнь. Похороны артистки пройдут 14 января.

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Российская теннисистка выгнала мать с трибун во время матча на Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала «Матч ТВ» о том, что выгнала с трибун мать во время матча первого круга Australian Open против итальянки Элизабетты Коччаретто.

По словам спортсменки, игра далась матери очень тяжело.

«Я чувствую ее напряжение, из‑за чего я тоже начинаю нервничать еще больше», — заявила Шнайдер.

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