Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае «вызывает обеспокоенность». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

В субботу, 11 января, украинские войска попытались атаковать компрессорную станцию. Для удара использовались девять беспилотников, все их удалось сбить — незначительные повреждения от осколков быстро устранили.

«По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», — прокомментировала ситуацию Итконен.

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Напомним, что после новости об атаке дронов цена на газ в Европе выросла на 5,5%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 5,5%, до 47,485 евро, или около 510 долларов за 1000 кубометров.