Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с главой Евросовета Антониу Коштой.

© Lenta.ru

Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание Armenpress.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Антониу Коштой», — говорится в сообщении.

11 января официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия изучит законодательную инициативу Армении о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Она также отметила, что руководство ЕС обсудит данный вопрос с Ереваном.

Ранее стало известно, что ЕС продлил военную миссию в Армении вопреки позиции Азербайджана. Отмечается, что такое решение вызвало негативную реакцию в Баку.