В конгрессе США подготовили законопроект для покупки Гренландии

Республиканские союзники избранного президента США Дональда Трампа в палате представителей активно работают над привлечением поддержки для законопроекта, который позволит начать переговоры о покупке Гренландии. Эта информация содержится в копии законопроекта, распространенной среди его соавторов, передает Reuters.

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«Законопроект называется «Сделаем Гренландию снова великой», — сообщили представители республиканской партии США Энди Оглс и Диана Харшбаргер.

По информации Fox News Digital, документ имеет десять соавторов.

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Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее премьер Эгеде заявил, что Гренландия признает глобальную роль России.