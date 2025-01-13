Фон дер Ляйен неделю пролежала в больнице

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пролежала неделю в больнице из-за воспаления легких, сейчас она находится дома в Германии.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Она поехала в больницу на осмотр 2 января, и ее оставили примерно на неделю в больнице - до следующей пятницы. Она находилась в больнице около недели", - сказала она.

По словам Пинью, в настоящее время глава ЕК находится дома в Германии и хорошо восстанавливается. Она не стала уточнять, когда именно фон дер Ляйен вернется к работе.

В начале января в Еврокомиссии сообщили, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких и первые две недели января не будет исполнять обязанности.