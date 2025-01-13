Представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи полагают, что лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию в первой половине текущего года. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По информации СМИ, такое мнение было высказано в ходе закрытого заседания парламентского комитета по разведке. Южнокорейские журналисты предполагают, что визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В конце декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что военные из Северной Кореи могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая. В ноябре министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил лидеру КНДР приглашение прислать на парад в честь 80-летия Победы подразделение военных страны.

В июне 2024 года президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.