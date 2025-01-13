Обзор иноСМИ: неуязвимые российские дроны и беззащитные базы США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Безос прокомментировал угрозу близости Маска к Трампу

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что близость главы SpaceX Илона Маска к Дональду Трампу не угрожает планам аэрокосмической компании Blue Origin. Безос, владелец Blue Origin, пообщался с Reuters на мысе Канаверал (штат Флорида), где он планировал наблюдать за дебютным запуском New Glenn, ракеты высотой в 30 этажей.

Ожидается, что New Glenn подорвет доминирование SpaceX и положит начало выходу Blue Origin на рынок запуска спутников. Безос не считает, что Маск будет использовать свои тесные связи с новым президентом США, чтобы подорвать планы других космических компаний. По словам основателя Amazon, он чувствует себя «весьма оптимистично» в отношении космической повестки новой администрации США. Маск «ясно дал понять, что действует в интересах общественности, а не для своей личной выгоды». Безос подчеркнул, что принимает эти заявления за чистую монету. Ожидается, что Трамп во время своего второго срока внесет радикальные изменения в программу NASA по исследованию Луны и сосредоточится на отправке миссий на Марс, как того хочет Маск. При этом Blue Origin заключила с NASA контракт на три миллиарда долларов, предусматривающий высадку людей на Луну в конце этого десятилетия.

«Аэродромы США окажутся беззащитны перед атаками Китая»

Аэродромы США в Тихом океане критически уязвимы для передовой дальней авиации и ракет Китая, пишет портал Asia Times со ссылкой на доклад американских аналитиков. Эта уязвимость создает риск «сокрушительных потерь» еще до начала потенциального конфликта между Вашингтоном и Пекином, подчеркивает издание.

В новом докладе американских аналитиков утверждается, что аэродромы США в западной части Тихого океана оказались под угрозой, поскольку Пекин значительно укрепил инфраструктуру собственных аэродромов. В то время как китайские военные удвоили количество укрепленных укрытий для самолетов (до более чем трех тысяч) и добавили дополнительные взлетно-посадочные полосы, американцы добавили всего два укрытия с начала 2010-х годов. Это несоответствие делает американские авиабазы опасно уязвимыми для точных ракетных ударов. Предполагается, что большинство потерь ВВС США в потенциальном конфликте произойдет именно на земле.

«Неуязвимые для помех дроны России сеют хаос»

Российские войска всё чаще используют начиненные взрывчаткой беспилотники, соединенные с операторами оптоволоконными кабелями, - эти дроны не поддаются помехам, которые пытаются создавать ВСУ. Как рассказал портал BI, эти дроны применяются для нанесения высокоточных ударов по украинским войскам и военной технике.

В статье BI отмечается, что оптоволоконные беспилотники активно используются Россией в последний год. Такие дроны особенно опасны, поскольку их нельзя заглушить традиционными средствами радиоэлектронной борьбы и от них трудно защититься. Это беспилотники с видом от первого лица (FPV), но вместо того, чтобы полагаться на сигнальное соединение, они связаны с операторами через кабели. Все это позволяет сохранить стабильное соединение и высококачественную видеопередачу. Такие дроны способны летать по туннелям, близко к земле, через долины и в различных местах, где другие беспилотники обычно теряют связь со своими операторами. Их также трудно обнаружить, поскольку они не излучают никаких радиосигналов. По данным BI, ВСУ рассчитывают бороться с такими дронами с помощью систем аудио- и визуального обнаружения. Но такого рода технологии дорого стоят и сложны в производстве.

«Покупка Гренландии - это не безумие»

Британский политолог Анатоль Ливен заявил в своей статье для The Spectator, что не считает безумием планы новоизбранного президента США Дональда Трампа по контролю над Гренландией. По версии политолога, подход Трампа может стать лучшей основой для мира во всем мире, если президент США будет в то же время уважать интересы других крупных государств.

Однако если Трамп добьется контроля над Гренландией силой или экономическим шантажом, а не дипломатией и переговорами, это подтолкнет страны Европы в объятия России и ударит по влиянию США, считает Ливен. Политолог добавил, что датчане и сами гренландцы в любом случае согласились бы на призывы США открыть новую военную базу или допустить американских инвесторов к разработке месторождений.

«Реально ли скорое завершение украинского кризиса?»

Спустя почти три года после начала украинского кризиса складывается новая ситуация - политическая риторика изменилась, и все больше западных политиков говорят о необходимости прекращения конфликта, пишет Neue Zürcher Zeitung. Наиболее влиятельным является голос новоизбранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность через неделю. Во время предвыборной кампании Трамп хвастался, что может завершить конфликт за 24 часа. Однако недавно он признал, что поиск мира займет больше времени.

Газета отмечает, что пока существуют лишь фрагментарные идеи мирного урегулирования. Если Трамп последует плану своего специального посланника Кита Келлога, то пригрозит Киеву прекращением военной помощи, а Кремлю, наоборот, дальнейшим вооружением Украины. Успех этой двойной игры весьма сомнителен, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Другим острым вопросом остаются гарантии безопасности. Украина хочет вступления в НАТО, Трамп - против, но допускает размещение в стране европейских миротворческих сил, а России не подходит ни один из этих вариантов. По версии газеты, в 2025 году возможно лишь шаткое прекращение огня, при котором большинство вопросов так и останутся нерешенными.