Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует отказаться от бренда «Слуга народа», так как он «давно себя исчерпал и стал откровенно токсичным». Об этом сообщило украинское издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что если в стране будут проведены парламентские выборы, то партия «Слуга народа» пойдёт на них уже под другим названием — «Блок Зеленского». Смена названия, как ожидается, позволит получить около 20% голосов, передает газета «Ведомости».

В избирательных списках будут фигурировать не более 10% действующих депутатов. Это, как уточняется, будут те, кто успел хорошо себя проявить в Верховной раде. Остальной состав будет сформирован из тех людей, которых предложит президент. В частности речь идёт о местных лидерах, популярных блогерах, военных, волонтерах и так далее.