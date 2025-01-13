Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует отказаться от бренда «Слуга народа» перед парламентскими выборами из-за его токсичности. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщила «РБК Украина».

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Уточняется, что партия пойдет на выборы под названием «Блок Зеленского», с обновленным составом, включающим небольшое число действующих депутатов и новых кандидатов из числа местных лидеров, волонтеров, блогеров, активистов и военных, передает Telegram-канал.

Зеленский боится сдаваться из-за вложенных больших средств в провалившуюся атаку на Курскую область. Такое мнение высказал экс-военный ВМС Соединенных Штатов Марк Слебода.

Зеленский сообщил, что хочет попытаться завершить конфликт на территории своей страны в 2025 году за счет получения гарантий безопасности от Соединенных Штатов. По его словам, для Киева «очень важно, чтобы наступил мир». Стало известно, что команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает новые подходы к разрешению украинского конфликта. При этом новая администрация США опасается сравнений украинского кризиса с «катастрофическим» уходом американских военных из Афганистана.