Правительство Армении не рассматривает вопрос о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил министр экономики республики Геворк Папоян на пресс-конференции.

По словам министра, повестка членства Армении в Евросоюзе является «параллельной», а задача армянских властей — не их обсуждение, а повышение конкурентоспособности экономики страны.

«Не существенно, будет Армения в ЕС, ЕАЭС, где бы ни была. Наша экономика должна увеличить свою конкурентоспособность, наша производительность должна расти», — подчеркнул Папоян.

Напомним, что 9 января правительство Армении одобрило законопроект о вступлении республики в ЕС. Его принятие даст старт этому процессу. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что решение должно быть принято путем всенародного референдума.

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Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил, что обсуждение Арменией этого законопроекта можно рассматривать как начало выхода страны из ЕАЭС. Чиновник подчеркнул, что ЕС и ЕАЭС несовместимы, поскольку оба объединения предполагают «отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы».