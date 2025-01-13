Британский политик Кертен призвал Лондон перестать тратить деньги на Украину
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал власти Великобритании перестать оказывать финансовую помощь Украине на фоне экономических проблем. Об этом он написал в социальной сети X.
Он также потребовал прекратить «злобные экономические атаки» на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы. Таким образом Кертен обратился к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
Тем временем бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон призвали власти Великобритании должны отправить солдат в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта.
10 января Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах британского премьера Кира Стармера посетить Киев для обсуждения возможного размещения там миротворческого контингента после завершения конфликта. Знакомый с ситуацией источник утверждает, что это произойдет в ближайшие недели.