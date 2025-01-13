Приоритетом для Байдена скорее всего станет сбор денег на создание его президентской библиотеки, которая, возможно, откроется в родном для Байдена штате Делавэр, где он был сенатором в течение 36 лет.

Издание AP пишет, что чиновники Белого дома уже заручились поддержкой как минимум одного посла администрации Байдена, чтобы тот помог со сбором средств.

Помощники Байдена утверждают также, что их бывший босс может стать коллекционером памятных вещей, которые ему дарили в годы пребывания в Белом доме.

Кроме того, Байден является автором двух мемуаров. Его близкие уверяют, что он не проявляет особого интереса к написанию еще одной. Но, возможно, решится.

AP также пишет, что будучи давним поклонником политических традиций, Байден вполне может стать членом клуба бывших президентов США, которые, как утверждает издание, время от времени "позируют для фотографий и хлопают друг друга по спине, толпятся на исторических мероприятиях, а также сидят вместе на VIP-похоронах".

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И, наконец, сам Байден выдвинул идею гламурной жизни после президентства. Так, в августе, примерно через месяц после того, как он отказался от кампании по переизбранию, Байден пошутил на мероприятии, собравшем создателей онлайн-контента: "Зачем я пригласил вас в Белый дом? Потому что я ищу работу".