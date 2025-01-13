Пытавшийся встретиться с Шольцем сириец повредил окно в здании МВД ФРГ

Беженец из Сирии разбил окно в здании министерства внутренних дел Германии в Берлине, добиваясь встречи с канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел 10 января вечером. 48-летний гражданин Сирии требовал встречи с канцлером, чтобы обсудить решение немецкого суда "по теме геноцида в секторе Газа", пишет газета, не уточняя, о каком конкретно решении может идти речь. Получив отказ, мужчина подобрал с мостовой булыжник и бросил его в окно пункта пропуска министерства, повредив пуленепробиваемое стекло.

Полиция задержала правонарушителя.

"В пятницу вечером мужчина бросил булыжник в окно проходной федерального министерства внутренних дел. В результате стекло было повреждено", - сообщил изданию представитель МВД.

Полицейские установили, что сириец находится в розыске сразу в трех федеральных землях. Он прибыл в Германию в 2015 году и получил статус беженца, но как минимум с февраля 2023 года у него нет оснований для нахождения в стране, и он считается "скрывающимся от правосудия". Мужчина также ранее привлекался к ответственности за уклонение от оплаты услуг и сопротивление сотрудникам полиции.

Несмотря на произошедшее, сириец был отпущен на свободу вскоре после задержания, уточняет газета.