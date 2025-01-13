Американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в попытке подорвать президентские выборы в США.

Таким образом в соцсети X Маск прокомментировал пост пользователя о том, что британский не был приглашён на инаугурацию Трампа.

Бывший советник Трампа обещал выгнать Маска из Белого дома

«Он отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США!» — цитирует его РИА Новости.

Ранее британский экс-премьер Лиз Трасс пригрозила судом нынешнему премьер-министру Киру Стармеру за слова о её роли в «обрушении экономики» в 2022 году.