В США пообещали «шок и трепет» от первых указов Трампа

Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что Дональд Трамп издаст «шквал указов», которые вызовут «шок и трепет», сразу после инаугурации. Об этом сообщает The Hill.

Журналисты задали Баррассо вопрос, что ждет Трампа в начале его второго срока. Сенатор ответил, что ожидает от нового президента США «шквал указов по экономике, а также по безопасности границы».

«Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, наступит шок и трепет от его указов, целой лавины указов», - подчеркнул Баррассо.

Ранее Reuters сообщило, что в день своего вступления в должность 20 января Трамп подпишет более 25 указов и директив, кардинально меняющих политику США по разнообразным вопросам - от иммиграции до энергетики.

Ожидается, что первые указы Трампа будут сосредоточены на отмене пограничной политики Джо Байдена, которую новый президент считает чрезмерно либеральной. Трамп может подписать указы, которые предоставят иммиграционным офицерам больше свободы для ареста нелегальных мигрантов без судимостей. Также ожидается отправка расширенного континента войск на границу США с Мексикой и возобновление строительства пограничной стены.

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Кроме того, Трамп говорил, что попытается положить конец гражданству по праву рождения, которое позволяет получить американский паспорт любому человеку, родившемуся в США, независимо от иммиграционного статуса его родителей. Как заявляли источники Reuters, указы также будут отражать стремление Трампа увеличить производство энергии, следуя его предвыборному лозунгу «бурить, детка, бурить».

Reuters отмечало, что указы президента США могут быть оспорены в суде. Кроме того, финансирование, выделяемое президентом в рамках указов, должно получить одобрение Конгресса. Некоторые шаги Трампа потребуют принятия новых законов, на это уйдет много месяцев, подчеркивало Reuters.