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Марочко: ВСУ за неделю потеряли свыше 8 тыс. солдат при контратаках возле ЛНР

Российские военнослужащие за минувшую неделю отбили 35 попыток украинских сил и иностранных наемников проникнуть на территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко пояснил, что наибольший ущерб в живой силе ВСУ нанесла группировка "Запад", потери которой составили свыше 8 тыс. солдат и наемников.

Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло

Не менее 24 человек погибли в результате пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщает ТАСС.

Личности большинства погибших установить пока не удалось, а общее число пострадавших и разрушений продолжает расти, в том числе уничтожены дома известных личностей.

В Бурятии возбудили дело после схода с рельсов 22 вагонов

В Бурятии возбуждено уголовное дело после схода с рельсов более 20 порожних вагонов грузового поезда. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента задержаны один пассажирский и семь грузовых поездов, а также повреждены объекты инфраструктуры.

Расследование продолжается, и специалисты работают на месте происшествия.

МИД РФ заявил об отсутствии у Москвы планов нападения на страны НАТО

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и не строит агрессивных планов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что текущие отношения между Россией и НАТО находятся на низкой точке, и что ответственность за их ухудшение полностью лежит на альянсе

Масленников также добавил, что у обеих сторон остались горячие линии связи на случай чрезвычайных ситуаций.

Над регионами РФ за ночь сбили восемь БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили восемь украинских беспилотников за прошедшую ночь над Воронежской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает ТАСС.

Из них шесть БПЛА были сбиты над Воронежской областью, а по одному — над Брянской и Белгородской областями.