Экс-премьер Канады обратился к Трампу «как старик к старику»

Канадцы ценят свою независимость и не собираются отказываться от «лучшей страны в мире», чтобы стать частью США. Об этом заявил бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен, обратившись в своей статье в Globe and Mail к избранному президенту США Дональду Трампу.

91-летний канадский политик напомнил 78-летнему Трампу, что Канада вступала в мировые войны раньше, чем США, «жертвуя гораздо большим, чем можно себе представить». Однако сумела сказать «нет» и не дать себя втянуть «в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».

«Дональд Трамп, как старик старику: «Опомнись!» - написал Жан Кретьен, подчеркнув, что жители Канады никогда не откажутся «от лучшей страны в мире».

По мнению бывшего премьер-министра, то, что предлагает и требует Трамп, является шантажом, и необходимо разорвать «этот порочный круг».

Церемония инаугурации нового президента США состоится в Вашингтоне 20 января. При этом еще до вступления в должность он назвал «абсолютной необходимостью» контроль над Гренландией и в очередной раз заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически исключил возможность присоединения страны к США, ответив на это словами «черта с два».