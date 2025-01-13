Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться "как старик старика"

Канадцы ценят свою независимость, угрозы и оскорбления не убедят их согласиться стать частью США. Об этом заявил бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен (1993-2003) в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу, статья опубликована в Globe and Mail.

"Дональд Трамп, как старик старику: Опомнись!" — написал Кретьен.

Политик напомнил, что Канада вступала и в Первую мировую войну, и во Вторую раньше, чем это делали Соединенные Штаты, сражаясь и жертвуя большим, чем можно было бы представить. Кретьен также отметил, что у его страны хватило смелости сказать США "нет", когда они пытались втянуть канадцев "в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке".

Обращаясь к федеральным и местным политикам в Канаде, экс-премьер заявил, что даже когда канадцы удовлетворяют одно требование, Трамп возвращается с другим, еще большим требованием. Позицию Трампа он назвал шантажом и призвал разорвать "этот порочный круг".

6 января избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают. Комментируя слова Трампа, Трюдо заявил на своей странице в X, что Канада "черта с два" станет частью Соединенных Штатов.