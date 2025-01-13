Саиди: разногласия между державами мешают формированию правительства Ливии

Отношение международного сообщества к ливийскому кризису при отсутствии общего согласия по его разрешению между мировыми державами препятствует формированию единого правительства в Ливии. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр инвестиций при правительстве в Бенгази Али Саиди.

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По его словам, взаимодействие международного сообщества с кризисом в Ливии можно охарактеризовать как разрушительное. Саиди добавил, что из-за отсутствия согласия внутри Высшего государственного совета (ВГС) Ливии ситуация далека от какого-либо соглашения между ВГС и заседающим на востоке страны парламентом по формированию нового правительства. До этого и.о. главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур заявил, что временное правительство Ливии заинтересовано в присоединении к БРИКС.

И.о. главы МИД ПНЕ также выразил сожаление, что Ливию не пригласили на последний саммит БРИКС, хотя представители страны хотели там присутствовать.