Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил с призывом повторно запустить уцелевшую ветку газопровода "Северный поток - 2", чтобы вновь покупать российский газ. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

По словам политика, один из четырех трубопроводов не поврежден, а значит, его можно запустить заново.

"Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России", - цитирует Кертена РИА Новости.

Ранее с подобным призывом выступили в Германии. Депутат бундестага Севим Дагделен из группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" пожаловалась, что после того, как Украина остановила поступление российского газа в Европу, она еще выше подняла цены на энергоносители. По ее мнению, властям ФРГ нужно перестать делать денежные подарки Киеву.

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Напомним, взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" случились в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту диверсию актом международного терроризма.

Позже в СВР заявили, что располагают информацией о прямой причастности к теракту диверсантов из англосаксонских спецслужб.