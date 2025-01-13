В Эстонии предложили законопроект о закрытии границы с Россией

Эстонская партия Isamaa «Отечество» инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией.

Об этом заявил лидер партии Урмас Рейнсалу, передает ERR.

«И партнерские спецслужбы, и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб», — подчеркнул политик.

Рейнсалу заявил о предложении полностью закрыть границу с Россией и обвинил российских пограничников в якобы снятии пограничных буев на реке Нарва. Политик также заявил, что обрывы кабелей в Финском заливе являются террористическим актом с целью разрушения подводной инфраструктуры Финляндии и Эстонии.

Ранее полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2. Как утверждается, протяженность следа составляет десятки километров.